

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Meşeli, diş arası temizliğinin diş sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek toplumda yaygın bir dizi yöntemin ciddi sağlık sorunlarına zemin oluşturduğunu söyledi.



Dişeti hastalıklarına karşı mücadelenin gerekliliklerini sıralayan Dr. Meşeli “Diş eti hastalıklarının birincil sebebi olarak kabul edilen mikrobiyal dental plak, ağızda her zaman varolan bakterilerin bir araya gelerek oluşturdukları, suyla çalkalama yaparak uzaklaştırılamayan, yapışkan bir tabakadır. Bu tabakanın hastalar tarafından günlük, düzenli bir şekilde dişler ve dişeti üzerinden uzaklaştırılması dişeti hastalıkları ile savaşta oldukça önemlidir” dedi.



“DİŞ ARALARI KÜRDANLA TEMİZLENMEMELİ”



Diş arası temizliğinin kürdan gibi materyaller ile yapılmasının yanlışlardan biri olduğunu Yrd. Doç. Dr. Emre Meşeli şu uyarılarda bulundu, “Sadece diş fırçalamak ağız sağlığının korunmasında yeterli değildir. Diş fırçalayarak dişlerin sadece açıkta kalan yüzeyleri temizlenmekte, dişlerin birbirine bakan, diş arası bölgeleri ise temizlenememektedir. Diş arası temizleme alışkanlığının yaygın olmaması sebebiyle, dişeti hastalıklarının ve diş çürüklerinin en sık bu bölgelerde görüldüğü izlenmiştir. Diş aralarının günde en az 1 kere diş ipi, arayüz fırçaları gibi özel üretilmiş diş arası temizleyicileriyle temizlenmesi ağız sağlığının korunmasında diş fırçalama kadar önemlidir. Diş aralarının kürdanla temizlenmesi toplumumuzda oldukça sık görülen yanlış bir uygulamadır. Üretilen bu kürdanların yapısı diş araları için uygun değildir. Kürdanla temizleme, dişetinde zedelenmelere ve kanamalara, dişlerde haraketlenmeye, diş aralarında açılmaya ve dişlerde ayrılmaya sebebiyet verebilir. Bu sebeplerden dolayı kürdan kullanımından kaçınılmalı, bunun yerine diş ipi ya da arayüz fırçası tercih edilmelidir.”



Diş arası temizliğinde diş hekimlerinin rolüne de dikkati çeken Meşeli “Düzenli diş hekimi kontrolünde kalan hastalara, uygun diş fırçası ve diş arası temizleyicisi hekim tarafından önerilmekte ve bunları hangi yöntemlerle kullanacağı anlatılmaktadır. Bu sayede hastanın tedavide etkin bir rol üstlenmesi sağlanarak, diş hekimi-hasta iş birliği ile tedavi süreci yönetilmiş olur.” diyerek sözlerini tamamladı.