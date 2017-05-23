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sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmak isteyenler…

SAĞLIKLI BİR CİNSEL HAYATA SAHİP OLMAK İSTEYENLER…

Zengin çinko içeriğiyle cinsel gücü artıran hindi, yüz güldürüyor. Uzmanlar çiftlere hindi eti tüketmelerini öneriyor.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 10:50
Puan Ver : Sağlıklı Bir Cinsel Hayata Sahip Olmak İsteyenler…(5/10)4


Damar sisteminin dostu ve kolesterol düşürücü besinler cinsel sağlığa olumlu etki ediyor. Izgarada pişmiş hindi göğsü de cinsel gücü artırıyor.



Sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmak isteyenlere özellikle çinko zengini gıdalar öneriliyor. Bunların başında da hindi geliyor.



Çinkonun besinlerde kolaylıkla bulunduğunu söyleyen uzmanlar, "Dana eti ve istiridye de çinko bakımından hayli zengindir" diyor.



YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR



Çinkonun hindi, fasulye ve hububatlarda da bol miktarda bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, şöyle devam ediyor: "Hem erkek hem de kadınlara faydalı olan hindi, dana etine yakın miktarda protein içeriyor.



Hindinin marifeti cinsel gücü artırmakla sınırlı kalmıyor. Bu hazmı kolay et aynı zamanda antioksidan özelliği taşıyor.



 



 



kaynak:sabah








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