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Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
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Sağlık ve refah için birbirlerine inek dışkısı fırlatıyorlar

SAĞLIK VE REFAH İÇİN BİRBİRLERİNE İNEK DIŞKISI FIRLATIYORLAR

Hindistan'ın bir köyünde düzenlenen geleneksel festivalde yerel halk, köylülere sağlık ve refah getirmesi amacıyla birbirlerine inek dışkısı fırlatıyor.

Tarih : 25 Mart 2018, 15:10
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Hindistan'ın Andhra Pradesh şehrinde bulunan Kairuppala köyünde binlerce insan, Pazartesi günü düzenlenen ve Pidakala Samaram adı verilen etkinlikte birbirlerine inek dışkısı fırlattı.

SAĞLIK VE REFAH GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

Her yıl Ugadi adı verilen yeni yıl gününden bir gün sonra düzenlenen geleneksel etkinlikte, ülkede kutsal kabul edilen inek dışkısının halka sağlık ve refah getireceğine inanıldığı için insanlar birbirlerine dışkı fırlatıyor.

PEK ÇOK İNSAN YARALANIYOR

Her yıl pek çok insanın yaralandığı dışkı fırlatma etkinliğinin köye sağlık, refah ve yağmur getireceğine inanan yerel halk, bu sayede ağrı ve çilelerin de ortadan kalkacağına inanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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