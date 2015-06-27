

Sağlık personeline bomba gibi bir haber geldi.Sağlık personeli müjdeli haberle adetahavalara uçtu.Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatlarında birim sorumlularına unvanve buna bağlı olarak mali haklarının verilmesine yönelik talep, Kurum İdariKurul Toplantısı'nda kabul edildi.Sağlık personeline yaptırılan zorunlu sağlıkkontrollerinde, sağlık çalışanları artık muayene katılım payı ödemek zorundakalmayacak.Sağlık personeli aldığı müjdeli haberle rahat bir nefes almış oldu.



2015Nisan Kurum İdari Kurul Toplantısı'nda talebini dile getiren Sağlık-Sen, kurumçalışmalarına işlerlik katması ve çalışan personelin mağduriyetini gidermesiiçin bu düzenlemenin yapılmasının şart olduğunu kaydetti.Yapılan görüşmelersonrası Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların merkez teşkilatlarında birimsorumlusu adı altında bir kadro bulunmadığı dile getirilerek, Devlet PersonelBaşkanlığı'ndan alınacak onay sonrası şube müdürlüğü kadrosu ihdasınınyapılması kararlaştırıldı.