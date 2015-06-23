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sağlık personeli, katılım payı ödemeyecek

SAĞLIK PERSONELİ, KATILIM PAYI ÖDEMEYECEK

Sağlık personeline yaptırılan zorunlu sağlık kontrollerinde, sağlık çalışanları artık muayene katılım payı ödemek zorunda kalmayacak. Sağlık-Sen tarafından Kurum İdari Kurul Toplantısı'nda dile getirilen katılım payı alınmaması talebi kabul edilerek uygulamaya geçirildi.

Tarih : 23 Haziran 2015, 14:26
Puan Ver : Sağlık Personeli, Katılım Payı Ödemeyecek(7/10)8


Sağlık personeline yaptırılan zorunlu sağlık kontrollerinde, sağlık çalışanları artık muayene katılım payı ödemek zorunda kalmayacak. Sağlık-Sen tarafından Kurum İdari Kurul Toplantısı'nda dile getirilen katılım payı alınmaması talebi kabul edilerek uygulamaya geçirildi.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereği yılda iki defa yapılan Kurum İdari Kurul toplantılarına genel yetkili sendika olarak katılan Sağlık-Sen yeni kazanımlar elde etmeye devam ediyor. Kısa süre önce, sağlık çalışanlarına muayene işlemlerinde randevu önceliği verilmesi, çalışan eşlerin durumlarına göre nöbet ayarlaması yapılması gibi kazanımlardan sonra, şimdi de katılım payı alınmaması kazanıma dönüştü.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarının zorunlu periyodik sağlık kontrolleri için muayene ve tetkiklerinin yapıldığını belirterek, “Çalışan sağlığına yönelik sağlık harcamalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanmalıdır. Bu sebeple, sağlık çalışanlarının muayene ve tetkiklerinden alınan katılım payının da işvereni konumundaki Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından ödenmesi gerektiğini ifade ettik. Kurum İdari Kurul toplantısında talebimiz kabul edildi ve sağlık çalışanlarından katılım payı alınmaması karara bağlandı. Sağlık çalışanlarımız kendi iradeleri dışında yaptırmak zorunda kaldıkları bu muayene ve tetkiklerden dolayı bir mali kayıp yaşamayacak” şeklinde konuştu.








Etiketler: Sağlık  Personeli  Katılım  Payı  Ödemeyecek    haber

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