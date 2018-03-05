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Sağlık Müdürlüğünün Çatısında Sağlıksız Çalışma!

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇATISINDA SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA!

Adana İl Sağlık Müdürlüğünün çatı onarımını yapan iki işçinin baret ve halat takmadan çalışması dikkat çekti. Ocak ayında 141 işçi hayatını kaybetmesine rağmen işçiler bu halde çalışmaya devam ediyor.

Tarih : 05 Mart 2018, 16:00
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Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 4 katlı binasının çatı katında çalışan işçilerin de iş güvenliği önlemi almadan çalıştıkları görüldü. Çatıda kiremit onarımı yapan iki işçinin baret takmadığı ve düşme tehlikesine karşılık bellerinde halat olmadığı görüldü. İşçiler saatlerce bu halde çatıda çalışmaya devam etti.

OCAK AYINDA 141 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre ocak ayında 5'i çocuk, 2'si kadın, 10'u göçmen olmak üzere en az 141 işçi hayatını kaybetti. Buna rağmen bir türlü bu ölümlerden ders alınmadığı görülüyor.

Yetkililer ise çalışma hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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