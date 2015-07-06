SAĞLIK İÇİN REFLEKSOLOJİ… ORUÇLA GELEN MUCİZE SAĞLIK!
Uzman Refleksolog Serpil Bihir, refleksoloji yönteminin oruç tutan kişilerdeki olumlu etkilerini anlattı.
Uzman Refleksolog Serpil Bihir, refleksoloji yönteminin oruç tutan kişilerdeki olumlu
etkilerini anlattı.
Orucun, insanın ruhsal dünyasına olan etkisi kadar fiziksel sağlığa da etkisi vardır diyen
Uzman Refleksolog, oruçlu olan bir kişiye refleksoloji uygulaması yapıldığında, sağlık
sorunlarının giderilmesine yönelik ciddi gelişmeler olabildiğini ifade etti.
Uzman Refleksolog Serpil BİHİR ‘İbadetlerin maddi ve manevi faydalarıyla birlikte sağlık
açısından da faydalı olduğu' uzmanlar tarafından onaylanmıştır. Orucun insan sağlığına olan
en önemli etkisi:
Midenin, rahatlamasını sağlar: Oruç tüm mide kaslarını dinlendirir. Mide iç zarındaki
tüm hücreler kendilerini tamir etme fırsatı bulur. Oruçla birlikte mide şartlı reflekse geçerek
asit salgısını durdurur.
On iki parmak bağırsağı: Oruçla birlikte en büyük sağlık payını alır. Oruçlu olunan
sürede toplam 10 saat dinlenmektedir. Oruç sırasında özellikle iç zarlarını ve savunma
merkezleri olan ”payer plakları”nı revizyona sokar.
Kalp: Kan hacmindeki azalma, kalbin yükünü ciddi oranda hafifletmedir.
Karaciğer: On altı grup görevi olan ve 24 saat hiç durmadan bu görevlerini sürdüren
karaciğer, sadece oruç sırasında görevlerinin altı tanesinde günde altı saatlik bir dinlenmeye
geçer. Akciğer hücreleri dile gelse de altı saatlik dinlenmenin kendileri için en büyük nimet
olduğunu söylese”.
Uzman Refleksolog Serpil BİHİR diyorki; biliyoruz ki oruç, insan vücudunu yeniler, tazeler,
organları temizler ve yeniler. Refleksoloji uygulaması ile verilen uyarılar kişinin durumuna
göre açlık hissini azaltarak, mide ağrıları gibi şikayetlerini hafifletiyor. On iki parmak
bağırsağına verilen uyarılar sindirim süreci hızlanmakta ve kişiler hazımsızlık sorunu
yaşamamaktadır. Kalbe verilen uyarılar tansiyonun dengelenmesini sağlamaktadır. Kalp ritmi
ise daha düzenli hale gelmektedir. Karaciğere verilen uyarılar, karaciğeri; diğer organlara
verilen uyarılar ise tüm vücudu dinlendirerek kişinin daha dinç ve zinde olmasını
sağlamaktadır.
Refleksoloji yöntemi ile bel-boyun fıtığı, migren, reflü, depresyon, panik atak, sınav stresi,
uykusuzluk, kabızlık gibi birçok rahatsızlıkta etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
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