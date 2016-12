Uzman Refleksolog Serpil Bihir, refleksoloji yönteminin oruç tutan kişilerdeki olumlu







etkilerini anlattı.







Orucun, insanın ruhsal dünyasına olan etkisi kadar fiziksel sağlığa da etkisi vardır diyen







Uzman Refleksolog, oruçlu olan bir kişiye refleksoloji uygulaması yapıldığında, sağlık







sorunlarının giderilmesine yönelik ciddi gelişmeler olabildiğini ifade etti.







Uzman Refleksolog Serpil BİHİR ‘İbadetlerin maddi ve manevi faydalarıyla birlikte sağlık







açısından da faydalı olduğu' uzmanlar tarafından onaylanmıştır. Orucun insan sağlığına olan







en önemli etkisi:







Midenin, rahatlamasını sağlar: Oruç tüm mide kaslarını dinlendirir. Mide iç zarındaki







tüm hücreler kendilerini tamir etme fırsatı bulur. Oruçla birlikte mide şartlı reflekse geçerek







asit salgısını durdurur.







On iki parmak bağırsağı: Oruçla birlikte en büyük sağlık payını alır. Oruçlu olunan







sürede toplam 10 saat dinlenmektedir. Oruç sırasında özellikle iç zarlarını ve savunma







merkezleri olan ”payer plakları”nı revizyona sokar.







Kalp: Kan hacmindeki azalma, kalbin yükünü ciddi oranda hafifletmedir.







Karaciğer: On altı grup görevi olan ve 24 saat hiç durmadan bu görevlerini sürdüren







karaciğer, sadece oruç sırasında görevlerinin altı tanesinde günde altı saatlik bir dinlenmeye







geçer. Akciğer hücreleri dile gelse de altı saatlik dinlenmenin kendileri için en büyük nimet







olduğunu söylese”.







Uzman Refleksolog Serpil BİHİR diyorki; biliyoruz ki oruç, insan vücudunu yeniler, tazeler,







organları temizler ve yeniler. Refleksoloji uygulaması ile verilen uyarılar kişinin durumuna







göre açlık hissini azaltarak, mide ağrıları gibi şikayetlerini hafifletiyor. On iki parmak







bağırsağına verilen uyarılar sindirim süreci hızlanmakta ve kişiler hazımsızlık sorunu







yaşamamaktadır. Kalbe verilen uyarılar tansiyonun dengelenmesini sağlamaktadır. Kalp ritmi







ise daha düzenli hale gelmektedir. Karaciğere verilen uyarılar, karaciğeri; diğer organlara







verilen uyarılar ise tüm vücudu dinlendirerek kişinin daha dinç ve zinde olmasını







sağlamaktadır.







Refleksoloji yöntemi ile bel-boyun fıtığı, migren, reflü, depresyon, panik atak, sınav stresi,







uykusuzluk, kabızlık gibi birçok rahatsızlıkta etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.