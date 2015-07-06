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sağlık için refleksoloji… oruçla gelen mucize sağlık!

SAĞLIK İÇİN REFLEKSOLOJİ… ORUÇLA GELEN MUCİZE SAĞLIK!

Uzman Refleksolog Serpil Bihir, refleksoloji yönteminin oruç tutan kişilerdeki olumlu etkilerini anlattı.

Tarih : 06 Temmuz 2015, 16:47
Puan Ver : Sağlık İçin Refleksoloji… Oruçla Gelen Mucize Sağlık!(10/10)9


Uzman Refleksolog Serpil Bihir, refleksoloji yönteminin oruç tutan kişilerdeki olumlu



etkilerini anlattı.



Orucun, insanın ruhsal dünyasına olan etkisi kadar fiziksel sağlığa da etkisi vardır diyen



Uzman Refleksolog, oruçlu olan bir kişiye refleksoloji uygulaması yapıldığında, sağlık



sorunlarının giderilmesine yönelik ciddi gelişmeler olabildiğini ifade etti.



 Uzman Refleksolog Serpil BİHİR ‘İbadetlerin maddi ve manevi faydalarıyla birlikte sağlık



açısından da faydalı olduğu' uzmanlar tarafından onaylanmıştır. Orucun insan sağlığına olan



en önemli etkisi:



         Midenin, rahatlamasını sağlar: Oruç tüm mide kaslarını dinlendirir. Mide iç zarındaki



tüm hücreler kendilerini tamir etme fırsatı bulur. Oruçla birlikte mide şartlı reflekse geçerek



asit salgısını durdurur.



         On iki parmak bağırsağı: Oruçla birlikte en büyük sağlık payını alır. Oruçlu olunan



sürede toplam 10 saat dinlenmektedir. Oruç sırasında özellikle iç zarlarını ve savunma



merkezleri olan ”payer plakları”nı revizyona sokar.



         Kalp: Kan hacmindeki azalma, kalbin yükünü ciddi oranda hafifletmedir.



         Karaciğer: On altı grup görevi olan ve 24 saat hiç durmadan bu görevlerini sürdüren



karaciğer, sadece oruç sırasında görevlerinin altı tanesinde günde altı saatlik bir dinlenmeye



geçer. Akciğer hücreleri dile gelse de altı saatlik dinlenmenin kendileri için en büyük nimet



olduğunu söylese”.



 Uzman Refleksolog Serpil BİHİR  diyorki; biliyoruz ki oruç, insan vücudunu yeniler, tazeler,



organları temizler ve yeniler. Refleksoloji uygulaması ile verilen uyarılar kişinin durumuna



göre açlık hissini azaltarak, mide ağrıları gibi şikayetlerini hafifletiyor. On iki parmak



bağırsağına verilen uyarılar sindirim süreci hızlanmakta ve kişiler hazımsızlık sorunu



yaşamamaktadır. Kalbe verilen uyarılar tansiyonun dengelenmesini sağlamaktadır. Kalp ritmi



ise daha düzenli hale gelmektedir. Karaciğere verilen uyarılar, karaciğeri; diğer organlara



verilen uyarılar ise tüm vücudu dinlendirerek kişinin daha dinç ve zinde olmasını



sağlamaktadır.



Refleksoloji yöntemi ile  bel-boyun fıtığı, migren, reflü, depresyon, panik atak, sınav stresi,



uykusuzluk, kabızlık gibi birçok rahatsızlıkta etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.








Etiketler: Sağlık  İçin  Refleksoloji…    Oruçla  Gelen  Mucize    Sağlık    haber

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