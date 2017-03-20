

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC ve ABD'li bilim insanlarının gerçekleştirdiği "Gerçek Mutluluk Projesi" isimli araştırmaya göre; hayvan belgeselleri izlemek hem insanları mutlu ediyor hem de onların akıl sağlığına iyi geliyor. 7 bin 500 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada deneklerin haber, dramatik film ve belgesel izlerken duygu durumları incelendi.



Belgesel gösterilen deneklerin öfkeleri ve stresleri azalırken hayranlık, merak, neşe ve mutluluk duygularının arttığı gözlendi. Araştırmacılar "Mutluluk duygusunun temellerinin zevk alma ve hayranlık duyma olduğunu biliyoruz. İnsanlar hayranlık duygusu hissettiğinde, stresi daha kolay yönetmeye yatkın oluyor" dedi.







kaynak:sabah