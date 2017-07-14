İzmir'de özel bir hastanede doğan Akın bebek, iddiaya göre "sağlıklı" bir şekilde dünyaya gelmesine rağmen doğumundan bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayda hastanenin ihmali olduğunu ileri süren aile, bebeğe otopsi yaptırırken, hastane hakkında da suç duyurusunda bulundu.

HAMİLELİK SÜRESİNCE SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİYKEN DOĞUMDAN BİR GÜN SONRA BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin ikinci çocukları Akın bebek, özel bir hastanede sezaryen doğumla dünyaya geldi. Hamilelik süresince yapılan kontrollerde de sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Akın bebek, 10 Temmuz saat 11:46'da 3 kilo 820 gram ve 55 santimetre olarak doğdu. Ailenin iddiasına göre, Akın bebek emzirme sırasında morarınca hastane tarafından kuvöze konuldu. Doktor, bebeği muayene ederek sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bir süre daha kuvözde kalması gerektiğini söyledi. Hastane, daha sonra "hastanede yeterli ekipman bulunmadığı" gerekçesiyle bebeğin başka bir özel hastaneye sevk edileceğini söyledi. Bebek akşam 18:30'da ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi. Burada, bebeğin durumunun ciddi olduğu söylenirken, bir süre sonra Akın bebeğin kalbinin durduğu ve kalp masajı yapıldığı belirtildi. Akın bebek, doğumundan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

"EKİPMAN YETERSİZ DEDİLER"

Bir günlük oğlunu kucağına alamadan toprağa veren baba Erdal Akıncı, olayı şu sözlerle anlattı:"Ebe çocuğu getirdiğinde sağlık durumu iyiydi. Hiçbir sorun yoktu. Eşim çocuğu emzireceği zaman çocuk morarmaya başladı. 10 dakika kuvöze koyacaklarını söylediler. İkinci kez emzirmeye getirdiklerinde yeniden morarmaya başladı. Sonradan gelen doktor muayene yaptı ve çocuğun sağlığının iyi olduğunu, sadece biraz daha kuvözde kalması gerektiğini belirtti. Bir süre sonra bize çocuğumuzun özel bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söylediler. Sebebini sorduğumuzda hastanede yeterli ekipman olmadığı için sevk edeceklerini söylediler. Öğlen saatlerinden 18.30'a kadar ambulansla sevk işlemi gerçekleşmedi. Müdahale de olmadı. Başında sadece bir hemşire vardı. 18.30'da ancak çocuğu sevk ettiler. Ertesi gün sabah saatlerinde sevk edilen hastanede çocuğun durumunun ciddi olduğunu söylediler. Kalbinde sorun olmuş. Yurt dışından getirilen bir ilaç kullanacaklarını söylediler. Biz doğum yapılan hastaneden çıkışımızı yaptık. Öğlen saatlerinde de sevk edilen hastanede çocuğun kalbinin durduğunu ve kalp masajı yapıldığını öğrendik. Bundan 15 dakika sonra da çocuğu kaybettik."

ÖLÜM NEDENİNİ ÖĞRENMEK ÜZERE OTOPSİ YAPILDI

Akın bebeğin ölüm nedeninin bilinmediğini dile getiren baba Erdal Akıncı, yapılan otopsi sonucunun çıkmasını beklediklerini belirterek, "İhmalden mi, sağlık sorunu mu vardı bilmiyoruz. Şimdi çocuğuma otopsi yapıldı. Sonuçları 15 gün sonra çıkacak. Savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Eşim hamileyken de tüm kontroller yapıldı. Her şey normaldi. İkili tarama testi, üçlü tarama testi, bütün testleri yapmıştık. Çocuğun hiçbir sorunu yoktu. 3 kilo 820 gram ve 55 santimetre boyunda sapasağlam çocuk öldü. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Çocuğun başında kimse durmadı. Diğer hastaneye sevk edilene kadar 6 saat çocuğa hiçbir şey yapılmadı. Yapılsaydı çocuğum hayatta olurdu. İlk çocuğumuz da aynı doktor ve hastanede doğduğu için ikinci çocuğumuzun da burada doğmasını istemiştik" dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Akın bebeğin dünyaya geldiği özel hastane tarafından yapılan açıklamada, bebek dünyaya geldikten sonra RDS sendromu denilen solunumla ilgili bir sorun yaşadığı için ilk müdahalenin yapıldığı, ardından izlemeye alındığı, durumu kötüye gidince ambulansın çağrıldığı ve ambulans gelene kadar da bebeğin izlemde kaldığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada