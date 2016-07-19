

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun, tüm ülke genelindeki sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiği öğrenildi. Yenişafak'ın haberine göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, darbe girişimi sonrasında iki gündür aralıksız mesai yapan sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiğini açıkladı.







Kurumdan yapılan açıklamada, 'Sağlık çalışanlarının zorunlu izinleri dışındaki tüm idari izinleri Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle iptal ettik. Kurum iptal etmese dahi tüm çalışanlarımız bu şartlarda görevinin başında durur' denildi.







Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, geçtiğimiz cumartesi günü sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Tüm halkımızla beraber milli iradeyi dimdik ayakta tutan, sabaha kadar bütün hastanelerimizde bizlerle görevde olan ve olmaya devam eden bu vatanın fedakar evlatları sağlık ordumuza minnettarız" demişti.