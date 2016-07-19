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sağlık çalışanlarının idari izinleri iptal!

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İDARİ İZİNLERİ İPTAL!

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu`nun, tüm ülke genelindeki sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiği öğrenildi.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 10:04
Puan Ver : Sağlık Çalışanlarının İdari İzinleri İptal!(6/10)3


Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun, tüm ülke genelindeki sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiği öğrenildi. Yenişafak'ın haberine göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, darbe girişimi sonrasında iki gündür aralıksız mesai yapan sağlık çalışanlarının idari izinlerini iptal ettiğini açıkladı.



Kurumdan yapılan açıklamada, 'Sağlık çalışanlarının zorunlu izinleri dışındaki tüm idari izinleri Türkiye'nin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle iptal ettik. Kurum iptal etmese dahi tüm çalışanlarımız bu şartlarda görevinin başında durur' denildi.



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Alper Cihan, geçtiğimiz cumartesi günü sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Tüm halkımızla beraber milli iradeyi dimdik ayakta tutan, sabaha kadar bütün hastanelerimizde bizlerle görevde olan ve olmaya devam eden bu vatanın fedakar evlatları sağlık ordumuza minnettarız" demişti.








Etiketler: Sağlık  Çalışanlarının  İdari  İzinleri  İptal    haber

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