

Sağlık Bakanlığı, OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili bilgilendirme yaptı. Bakanlık, Resmi Gazete'de yayımlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" kapsamında bazı sağlık merkezlerinin kapatılmasıyla ilgili olarak, bu kurumlardan hizmet alan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.







Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname gereği, bazı özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hazineye devir işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Söz konusu hastanelerde tedavi altında olan hastalarımızın kamu hastanelerine nakilleri devam etmektedir" denildi.