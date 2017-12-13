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Sağlık Bakanlığından İto Başkanı Çağlar'ın Ölümüne İhmal Soruşturması
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Sağlık Bakanlığından İTO Başkanı Çağlar'ın ölümüne ihmal soruşturması

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İTO BAŞKANI ÇAĞLAR'IN ÖLÜMÜNE İHMAL SORUŞTURMASI

Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 18:00
Puan Ver : Sağlık Bakanlığından İto Başkanı Çağlar'ın Ölümüne İhmal Soruşturması(8/10)4

Sağlık Bakanlığı, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim Çağlar'ın ölümüne ilişkin ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.

"EKİPLERİMİZ İSTANBUL'DA"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, önceki gün evindeyken gece saat 01.00 sularında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çağlar'a yapılan tıbbi müdahaleye ilişkin basında yer alan ihmal iddiaları üzerine açıklama yaptı.

İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Gümüş, "Neticede acil vakaların yönetimi kompleks bir olaydır. Sadece bir mide ağrısıyla gelen kişi kalp krizi geçiriyor olabilir, birçok semptomla beraber gelebilir. Bu bakımdan kamuoyunda ya da basında çıkan haberler dolayısıyla, söz konusu hastaneyle ilgili değerlendirme ve incelemeyi bugün itibarıyla yapıyoruz. Ekiplerimiz İstanbul'da." dedi.

"DOSYALARA VE YAPILAN TETKİKLERE BAKILACAK"

Eyüp Gümüş, bir ihmalin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine ise "Bu söylemlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Dosyasına bakılması lazım, hastanın hastaneye girişinden itibaren yapılan tetkiklerin ve taburcu oluncaya kadarki sürecin incelenmesi gerekiyor. O bakımdan biz dosyalara ve yapılan tetkiklere bakarak değerlendirmede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Çağlar'ın cenazesi, dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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