

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde antiviral grip ilaçları ve aşı temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde medyada "antiviral grip ilaçlarının eczanelerde bulunmadığı' yönünde haberlerin yayınlandığı belirtildi.







Açıklamada, şunlar ifade edildi:



"Ülkemiz genelinde antiviral grip ilaçları ve aşı temininde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Eczanelerde antiviral grip ilaçlarına erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve devlet hastanelerine reçeteleri ile başvurmaları halinde bu ilaçlarını ücretsiz temin edebilecek."