

Yeni bir yıla girmemizle birlikte sürücülerin almış olduğu ehliyet konusunda Sağlık Bakanlığı, sürücü belgesi için istenilen ‘sağlık raporuna' ilişkin yayınlanan haberlerde kamuoyunu yanlış bilgilendiren ifadelerin yer alması gerekçesiyle konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Aile hekimlerine giden ve ileri bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen vatandaşlardan işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Her sürücü adayına zeka testi yapılmayacaktır. Aile hekiminin sevk etmesi, psikiyatri uzmanının da uygun görmesi halinde zekâ testi yapılabilecektir” denildi.







“AİLE HEKİMLERİNE GİDEN VATANDAŞLARDAN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEMEKTEDİR”







Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir sağlık problemi olmayan ve sağlık raporu aile hekimi tarafından düzenlenen kişilerden işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmediği belirtilerek “Sürücü belgesi almak için aranan sağlık koşulları, ‘Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik' ile belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre sürücü adayının, sağlık raporu almak için aile hekimlerine ve Bakanlıkça ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarındaki pratisyen hekimlere başvurması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa sağlık raporu aile hekimi tarafından düzenlenir. Aile hekimlerine giden ve ileri bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen vatandaşlardan bu işlem karışlığında herhangi bir ücret talep edilmemektedir” ifadeleri kullanıldı.







“SAĞLIK KURULUŞUNUN BASAMAĞINA GÖRE ÜCRET TARİFESİ UYGULANIR”







Sağlık muayenesi yapılmak üzere sağlık kuruluşlarına sevk edilenler için uygulanacak ücret tarifesiyse şöyle açıklandı: “Aile hekiminin muayenesi sonucu kişide uzmanlık gerektirecek bir sağlık probleminin tespit edilmesi durumunda, kişi söz konusu uzmanlık dallarının bulunduğu sağlık kuruluşlarına sevk edilir. Bu aşamada sağlık kuruluşunun basamağına göre aşağıdaki ücret tarifesi uygulanır. Tek Hekim Sağlık Raporu: (5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul) Devlet hastaneleri 50 TL, Üniversite hastaneleri ve eğitim Araştırma Hastaneleri 75 TL; Sağlık Kurulu Raporu Devlet hastaneleri, 200 TL; Üniversite hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri 300 TL”







“HER SÜRÜCÜ ADAYINA ZEKA TESTİ YAPILMAYACAK”







Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Sağlık kurulu raporu, 5 ayrı branşta uzmanhekimden oluşan kurul tarafından verilmektedir. Bu rapor için yapılan tetkiklerin yanı sıra yapılacak ilave tetkiklerden de ek bir ücret talep edilmemektedir. Yine yönetmenliğe göre bazı durumlarda yapılması gereken zekâ testi konusunda da yanlış anlamalara neden olabilecek haberler yer almaktadır. Zekâ testinin, sürücü belgesi almak isteyen adayların hepsine uygulanması söz konusu değildir.







Ancak hekimlerimiz tarafından muayene sırasında; ‘ağır akıl hastalığı', ‘demans', ‘kişilik bozukluğu' ve ‘uyuşturucu madde bağımlılığı' gibi bir durumun tespitedilmesi halinde, psikiyatri muayenesi hariç raporu düzenlenerek kişi psikiyatri uzmanına sevk edilir. Bunun üzerine kişinin sevk edildiği psikiyatri uzmanının gerekli görmesi halinde zekâ testi yapılır. Bu testin sonucunun '79



ve altı' çıkması halinde kişinin sürücü belgesi alamayacağına karar verilmektedir. Dolaysıyla her sürücü adayına zekâ testi yapılmayacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi aile hekiminin sevk etmesi, psikiyatri uzmanının da uygun görmesi halinde zekâ testi yapılabilecektir”







İşe Giriş ve Ehliyet Sağlık Raporu Nereden Nasıl Alınır ? Ücreti Ne Kadar ? Sağlık raporu işe girerken, spor, askerlik ve ehliyet gibi alanlarda sağlık durumumuz hakkında bilgi edinmek için istenen belgelerdir. Özellikle iş alım süreçlerinde istenen sağlık raporu hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. Ehliyet için sağlık raporu ehliyet sınıfına göre farklı yerlerden alınabiliyor. İşe giriş ve ehliyet için sağlık raporu ve ücretleri haberimizde… İşe giriş ve ehliyet için sağlık raporu nereden nasıl alınır? Ücreti ne kadardır? Sağlık raporu işe girerken, spor, askerlik ve ehliyet gibi alanlarda sağlık durumumuz hakkında bilgi edinmek için istenen belgelerdir. Özellikle iş alım süreçlerinde istenen sağlık raporu hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. Ehliyet için sağlık raporu ehliyet sınıfına göre farklı yerlerden alınabiliyor. İşe giriş ve ehliyet için sağlık raporu ve ücretleri haberimizde…







İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?







Yeni düzenlemeye göre iş için sağlık raporları aile hekimi ve hastane gibi yerlerden alınmayacak. İş için sağlık raporları Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurumlar tarafından alınacak. Eğer çalıştığınız kurum veya işletmede iş hekimi var ise sağlık raporu oradan alınacak. Eğer iş yerinizde iş hekimi yok ise iş yerinizin anlaşmış olduğu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Türkiye'deki Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işletmesine ulaşmak ve sağlık raporu alabileceğiniz yerleri görüntülemek istiyorsanız lütfen aşağıdaki linki kullanınız. Gideceğiniz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işletmesini önceden arayarak bilgi almanızı öneririz. Çünkü işletmelerde değişiklikler gözlemlenmektedir. Bu raporu alırken tüm hastalıklarınızdan, daha önce geçirmiş olduğunuz hastalıklar ve kazalardan, varsa sürekli kullandığınız ilaçlardan hekiminize bahsetmelisiniz.







Bazen özel olarak sağlık raporuna ek yazılması istenen bildirimler olabilmektedir. Burada en çok istenenleri yazacağım :



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Akciğer Grafisi (filmi) ya da Verem savaş onay metni ( verem savaştan ücretsiz çektirebiliyordunuz, bu aralar para da almaya başlamışlar – 15 tl kadar ) (verem savaştan sonucu alıp aile hekiminize götürmelisiniz ) Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir metni ( böyle bir raporu heyet tarafından uzman doktorlar verebileceği için hastanelerden almalısınız. )







– Gaita muayenesi gereklidir metni ( halk sağlığı laboratuvarlarından alıp aile hekiminize götürün veya direkt hastaneye müracaat edin ) (bence hastanelere müracaat daha hızlı sonuç verecektir )







– Gece çalışabilir metni ( böyle bir raporu heyet tarafından uzman doktorlar verebileceği için hastanelerden almalısınız. )







Ücreti Ne Kadar ?







Aile hekimliklerinden ücretsiz olarak alınan sağlık raporları artık Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan sağlık birimlerinden 50 ile 100 TL arasında değişen ücret karşılığı alınabilecek. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre 1 Ocak 2013 yılından itibaren işe girişlerde temin edilmesi istenen sağlık raporları sadece yetkilendirilmiş sağlık birimlerinden ücret karşılığı alınacak. İl Sağlık Müdürlüklerinin, müdürlüğe bağlı kurumlarda çalışan tüm hekimlere mevzuat hükümlerini ilettiği yazıda, 1 Ocak 2013'ten itibaren işe giriş sağlık raporları işyeri hekimlerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen ortak sağlık güvenlik birimleri ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan sağlık birimlerinden alınabileceği duyurusunu yaptı. 'İşe giriş raporu almak isteyenlerin dikkatine' ibaresi ile işe giriş sağlık raporu alınacak merkezlerin listesi ve iletişim bilgilerini internet aracılığıyla yayınlandı. İşe girişlerde alınan sağlık raporlarına vatandaşlar sadece yetkilendirilmiş kurumlardan belirlenen ücret karşılığı alıyor.