

Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekimlerine Form" başlıklı habere ilişkin, aile hekimlerine yönelik böyle bir uygulamalarının bulunmadığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün medyada "Sağlık Bakanlığından Aile Hekimlerine Form" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, "Bakanlığımızın, aile hekimlerine yönelik böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bakanlığımız, FETÖ/PDY ile mücadelesine, ilgili KHK çerçevesinde ve hukuki zeminde kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.