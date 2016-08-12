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sağlık bakanlığından 'anket' açıklaması

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 'ANKET' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, dün medyada yer alan "Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekimlerine Form" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Tarih : 12 Ağustos 2016, 10:22
Puan Ver : Sağlık Bakanlığından 'anket' Açıklaması(0/10)


Sağlık Bakanlığı, "Sağlık Bakanlığı'ndan Aile Hekimlerine Form" başlıklı habere ilişkin, aile hekimlerine yönelik böyle bir uygulamalarının bulunmadığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün medyada "Sağlık Bakanlığından Aile Hekimlerine Form" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, "Bakanlığımızın, aile hekimlerine yönelik böyle bir uygulaması bulunmamaktadır. Bakanlığımız, FETÖ/PDY ile mücadelesine, ilgili KHK çerçevesinde ve hukuki zeminde kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.








Etiketler: Sağlık  Bakanlığından    Anket    Açıklaması    haber

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