Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bin civarında da doktor alınacağını açıkladı.

Meclis'te konuşan Sağlık Bakanı Demircan, "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak" dedi.

" TÜRKİYE YÜZ GÜLDÜREN BİR NOKTADA"

Ambulans merkezlerinin ve 112 Acil merkezlerinin nüfusa ve ulaşıma göre değerlendirildiğini ve yenileştirildiğini aktaran Demircan, " Türkiye ambulans hizmetleri açısından gerçekten yüz güldüren bir noktada." ifadesini kullandı.

Demircan, diyaliz cihazlarını ve donanımları yerleşimlerdeki nüfusa ve talebe göre değerlendiklerini ifade ederek, Haymana'daki sorunu çözeceğini kaydetti.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI YASAL BİR ZORUNLULUK

Güvenlik soruşturmalarının, yasa ve KHK'ler gereği yerine getirilen bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Demircan, güvenlik soruşturması sonuçlanan sağlık çalışanlarının atamalarının gerçekleştirildiğini aktardı.

19 BİNİ İŞÇİ, 27 BİNİ DOKTOR 56 BİN PERSONEL ALINACAK

Sağlık Bakanı Demircan, şu bilgileri verdi: "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık 10 bin civarında da doktorlarımız alınacak." TTB'nin, tabipleri temsilen anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir kurum olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını gündeme getirmek, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için çalışmanın birliğin görevleri arasında bulunduğunu anımsattı. Demircan, "Tabipler Birliğinin, son dönemde Türkiye'nin, milletin değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var. O süreç sonuçlanınca elbette ki yargı kararını verecektir." dedi..

Kaynak: haberinburada