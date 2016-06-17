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SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLEŞİYOR


SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BİRLEŞİYOR
Tarih : 17 Haziran 2016, 09:49
Puan Ver : Sağlık Bakanlığı Ve Üniversite Hastaneleri Birleşiyor(9/10)6


Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küçük illerde bakanlık ve üniversite hastanelerini birleştirecek. Karara göre nüfusu 750 binin altındaki illerde bakanlık ve üniversite hastaneleri birlikte hizmet verecek. Hastanelerde tıp ve uzmanlık eğitimleri birlikte yapılacak.



AĞIZ VE DİŞTE İŞBİRLİĞİ



Resmi gazete'de yayımlanan yönetmelik uyarınca, il nüfusu 750 binin altındaki yerlerde bakanlık ve üniversite hastaneleri birlikte hizmet verecek. Hastaneler, tıp lisans eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi için işbirliği yapacak. Ağız ve diş sağlığı merkezleri de bu alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha etkin ve kaliteli olarak sunulabilmesi için diş hekimliği fakültesi bulunan üniversitelerle işbirliği yapacak. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilecek.



Tesislerde öğretim elemanı ve uzman tabip kadroları ihtiyacı, bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olarak YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınarak tespit edilecek.








Etiketler: Sağlık  Bakanlığı  Ve  Üniversite  Hastaneleri  Birleşiyor    haber

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