

Sağlık Bakanlığı'nca bu gece yapılacak ilk sahur öncesi vatandaşlara yönelik “Beslenme önerileri” hazırlandı.Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 3 öğünün tamamlanması ve sahur öğününün atlanmaması gerektiğine dikkat çekilerek, sahurun atlanması halinde 17 saat olan açlık süresinin 20 saate ulaşarak, açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve günün daha verimsiz geçmesine neden olduğu belirtildi.







Sahurda ağır yemekler yenilmesi halinde, gece metabolizma hızının düşmesiyle yemeklerin yağa dönüşme hızının ve kilo alma riskinin arttığı vurgulanarak, bu nedenle mutlaka sahura kalkılması, süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemek, yoğurt ve salatadan oluşan öğün tercih edilmesi önerildi.