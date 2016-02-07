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Sağlık Bakanlığı : Grip yeni yılla zirve yaptı

SAĞLIK BAKANLIĞI : GRİP YENİ YILLA ZİRVE YAPTI

Sağlık Bakanlığı'nın, 11-17 Ocak tarihleri arasında 17 ildeki 179 hastadan aldığı numuneler, grip vakalarının arttığını gösterdi.

Tarih : 07 Şubat 2016, 14:46
Puan Ver : Sağlık Bakanlığı : Grip Yeni Yılla Zirve Yaptı(10/10)12


Sağlık Bakanlığı'nın, 11-17 Ocak tarihleri arasında 17 ildeki 179 hastadan aldığı numuneler, grip vakalarının arttığını gösterdi.



Her üç numuneden ikisinin grip olduğu belirlendi. Numunelerin 37'sinde halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1, 64'ünde H3N2, 7'sinde influenza B virüsü tespit edildi.



Pozitiflik seviyesi, yüzde 60 olarak kayıtlara geçti. Grip sezonu başlangıcından bu yana 6 bin 681 numunenin 3 bin 62'sinde grip pozitifliğine rastlandı.








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