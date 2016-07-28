

ağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine, canına ve malına kastederek darbe teşebbüsünde bulunmuştur.







Bu ihanet ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan kamu güvenliğine ilişkin tedbirler olarak FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya bunlarla irtibatı olan Bakanlık personelinin tespiti için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. İlgili Kanun Hükmünde Kararname uyarınca haklarında nihai değerlendirmeleri yapmak üzere







115'i yönetici, 1504'ü hekim toplam 5 bin 581 Sağlık Bakanlığı personeli görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.







Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:







"FETÖ/PDY terör örgütü 15 Temmuz 2016'da milletin iradesine, canına ve malına kastederek darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Bu ihanet ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan kamu güvenliğine ilişkin tedbirler olarak FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya bunlarla irtibatı olan Bakanlık personelinin tespiti için yoğun bir çalışma yürütülmektedir.