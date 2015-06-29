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SAĞLIK BAKANLIĞI ALARMA GEÇTİ! YENİ DÖNEM


SAĞLIK BAKANLIĞI ALARMA GEÇTİ! YENİ DÖNEM
Tarih : 29 Haziran 2015, 11:08
Puan Ver : Sağlık Bakanlığı Alarma Geçti! Yeni Dönem(6/10)4


 Sağlık Bakanlığı, acil servislerde ve hastanelerde yoğunluğu azaltmak için 'tercihli sevk sistemi' getirecek.



Aile hekiminden sevkle hastaneye giden hastadan katılım ücreti alınmayacak. Hastaneye hasta sevk eden doktora da performans ücreti ödenecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Eyüp Gümüş, acil servis ve kamu hastanelerindeki yığılmayı önlemek için 'tercihli sevk sistemi' uygulanacağını söyledi. Aile hekimliğinden devlet hastanelerine sevklerde katılım payını kaldıracaklarını ve bu sistemi öncelikle pilot uygulamada deneyeceklerini belirtti. 2016 içinde başlaması planlanan tercihli sevk sisteminde hastaların önce aile hekimine gitmesi teşvik edilecek. Buna göre, aile hekiminden sevk ile hastaneye giden hastadan 12 TL katılım ücreti alınmayacak.








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