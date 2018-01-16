SAĞLIK BAKANI: ENGELLİ RAPORUNU SADECE BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ HASTANELER VERECEK
Sağlık Bakanı Demircan, sahte engelli raporu konusuna ilişkin, "Bir uygulama başlattık. Bu kapsamda her ilde her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde rapor verilebilecek" dedi.
Engelli raporu verebilen hastanelerde yapılan incelemede, bir hastaneden son bir yıl içinde verilen raporların yarısından fazlasının sahte olduğunun tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatılarak, engelli raporu verebilen hastanelerin kayıtları mercek altına alınmıştı.Bakanlıkta konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, engelli raporlarıyla ilgili bu tür yanlış ve suç teşkil eden uygulamaların zaman zaman dile geldiğini ifade ederek, "Bu durumlarda savcılık tarafından takip edilir ve gerekli cezalar uygulanır.
"RAPORU BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ HASTANELERDEN ALACAKLAR"
Engellilerimiz hastane polikliniklerinde dolaşmak zorunda kalıyorlar. Biz bunun önüne geçmek için engellilerimizin daha uygun şartlarda, daha kolay bir şekilde rapor alabilmeleri için bir uygulama başlattık. Bu kapsamda her ilde her hastanede değil, bizim belirlediğimiz hastanelerde rapor verilebilecek. Ayrıca doktorlarımız engellilerin ayağına gidecek, böylelikle engellilerimiz poliklinik poliklinik dolaşmak zorunda kalmayacak. Bu raporlar e-devlet ortamından verilmeye ve alınmış raporlara buradan ulaşılmaya devam edilecek" dedi. Demircan, böylelikle sahte rapor verilmesinin de önüne geçeceklerini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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