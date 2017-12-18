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Sağlık Bakanı Demircan: 2018'de 9 Bin Doktor Atayacağız

SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: 2018'DE 9 BİN DOKTOR ATAYACAĞIZ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacaklarını açıkladı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 10:10
Puan Ver : Sağlık Bakanı Demircan: 2018'de 9 Bin Doktor Atayacağız(10/10)6

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "2018 yılı içerisinde, 9 bin doktor atayacağımızı tahmin ediyoruz. 27 bin ebe ve hemşire kadrosu oluşturmaya gayret ediyoruz ve bunu tamamlayacağız inşallah. Taşeronlarla ilgili yasal düzenlemenin bitmesini bekliyoruz" dedi.

"SAĞLIK SİYASET ÜSTÜ BİR ALANDIR"

Demircan, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, sağlık hizmetinin büyük bir fedakarlıkla yapılacağını belirterek, tüm doktor, ebe, hemşire, yardımcı sağlık personelini selamladığını söyledi.

Sağlığın siyaset üstü bir alan olduğunu ve bu yüzden konuya siyaset üstü yaklaşılması gerektiğini belirten Demircan, "Sağlık 7/24 stop etmeden çalışan bir makinedir. Her şeyi doğru ve yerinde yapmak zorundayız, hata ve ihmale yer yok." diye konuştu.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DÜNYA STANDARTLARINA ULAŞTI"

Türkiye'nin sağlık alanında geçmişle kıyas edilmeyecek kadar büyük yol aldığını ifade eden Demircan, nitelikli yatak noktasında hedeflerin gerçekleştiğini, hastaneleri yenilemeye devam ettiklerini, yoğun bakım ünitelerinin de dünya standartlarına kavuştuğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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