SAĞLIK BAKANI, BAYKAL'IN SON DURUMUNU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor." dedi. Yanlış tedavi iddialarına da cevap verdi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" dedi.
"GERİYE GİDİŞ YOK, OLUMLU GELİŞMELER VAR"
Bakan Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı. Demircan, Baykal'ın beyin faaliyetlerini düşürmek için uyutulmaya devam edildiğini söyleyerek, "Spontan solunumu var. Spontan solunum desteklemesi devam ediyor. Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" ifadelerini kaydetti.
YANLIŞ TEDAVİ İDDALARINA CEVAP VERDİ
Baykal'ın yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara yönelik Demircan, "Türkiye'de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren hekimlerimiz yeterli, yetkin hekimler. Hekimlerin koymuş olduğu endikasyonu, yapmış olduğu tedaviyi hekim camiası değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar