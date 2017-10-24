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Sağlık Bakanı, Baykal'ın son durumunu açıkladı

SAĞLIK BAKANI, BAYKAL'IN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor." dedi. Yanlış tedavi iddialarına da cevap verdi.

Tarih : 24 Ekim 2017, 15:00
Puan Ver : Sağlık Bakanı, Baykal'ın Son Durumunu Açıkladı(10/10)6

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" dedi.

"GERİYE GİDİŞ YOK, OLUMLU GELİŞMELER VAR"

Bakan Demircan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı. Demircan, Baykal'ın beyin faaliyetlerini düşürmek için uyutulmaya devam edildiğini söyleyerek, "Spontan solunumu var. Spontan solunum desteklemesi devam ediyor. Tomografi bulguları beyin ödeminin gerilediğini gösteriyor. Ağrılı uyarımlara cevap alınıyor. Bu aşamada geriye gidiş yok, olumlu istikamette gelişmeler var" ifadelerini kaydetti.

YANLIŞ TEDAVİ İDDALARINA CEVAP VERDİ

Baykal'ın yanlış tedavi uygulandığına ilişkin iddialara yönelik Demircan, "Türkiye'de en yetkin hekimlerin tedavisi altında. Baştan itibaren hekimlerimiz yeterli, yetkin hekimler. Hekimlerin koymuş olduğu endikasyonu, yapmış olduğu tedaviyi hekim camiası değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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