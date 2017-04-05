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sağlık bakanı akdağ: bulgular kimyasal saldırıyı gösteriyor

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: BULGULAR KİMYASAL SALDIRIYI GÖSTERİYOR

Türkiye Sağlık Bakanı, Suriye İdlib'de onlarca sivilin ölümüne yol açan saldırıdan sonra Hatay'a getirilen yaralılarda ortaya çıkan sonucu açıkladı. Akdağ ayrıca 30 kadar yaralının da Gaziantep'te tedavi altına alındığını söyledi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 11:21
Puan Ver : Sağlık Bakanı Akdağ: Bulgular Kimyasal Saldırıyı Gösteriyor(8/10)5


Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye İdlib'de onlarca kişinin boğularak veya nefes alamayarak öldüğü katliamın ardından Türkiye'nin ulaştığı ilk bulguları ilan etti.



Akdağ, saldırıdan sonra Türkiye'ye getirilen yaralılardaki bulguların kimyasal saldırıyı gösterdiğini söyledi.



Sağlık Bakanı'nın sözlerini, Reuters haber ajansı dünyaya son dakika olarak geçti. Akdağ, ayrıca Gaziantep'e 30 kadar yaralının getirildiğini bildirdi.



 



kaynak:milliyet








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