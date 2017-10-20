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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Deniz Baykal Uyutulmaya Devam Ediyor

SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN: DENİZ BAYKAL UYUTULMAYA DEVAM EDİYOR

Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın son durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ''Uyutulmaya devam ediyor, kötüleşme yok'' açıklamasında bulundu.

Tarih : 20 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Deniz Baykal Uyutulmaya Devam Ediyor(6/10)2

Hastanede tedavisi süren Deniz Baykal'ın sağlık durumunda kötüleşme olmadığını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Uyutulmaya devam ediliyor, beyin dinlendiriliyor" dedi.

"DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ"

CHP eski lideri Deniz Baykal'ın sağlık durumunun takip olduğu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sürekli takip ediyoruz. Bize Rektörün son gönderdiği mesaj, şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu, tedavi amaçlı, beynin yorulmaması, ödemin gerilemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkili hekimleri tarafından takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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