Hastanede tedavisi süren Deniz Baykal'ın sağlık durumunda kötüleşme olmadığını belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Uyutulmaya devam ediliyor, beyin dinlendiriliyor" dedi.

"DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ"

CHP eski lideri Deniz Baykal'ın sağlık durumunun takip olduğu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sürekli takip ediyoruz. Bize Rektörün son gönderdiği mesaj, şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha olumlu istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu, tedavi amaçlı, beynin yorulmaması, ödemin gerilemesi için. Sayın Baykal'ın tedavisi Türkiye'nin en yetkili hekimleri tarafından takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz."

Kaynak: haberinburada