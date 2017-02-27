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Tarih : 27 Şubat 2017, 14:18
Puan Ver : Sağlığınızı Kaybetmeden Yaşlanmak İçin...(10/10)11


EGZERSİZİ GÜNLÜK RUTİNİNİZİN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİN:



Yürüyüş, yüzme veya yapmaktan zevk aldığınız diğer aktiviteleri deneyin. Orta seviyede düzenli egzersiz vücut ağırlığını sağlıklı bir düzeyde tutmaya, kan basıncını düşürmeye ve damar sertliğini azaltmaya yardımcı olur.



SAĞLIKLI BESLENİN: Temel besin kaynağı olarak sebze, meyve, tahıllar, yüksek lifli besinler ve balık gibi az yağlı protein kaynaklarına yönelip doymuş yağ ve sodyum içeriği yüksek gıdalardan kaçının. Sağlıklı bir diyet, kalbinizi ve damarlarınızı sağlıklı tutmaya yardımcı olacaktır.



SİGARA İÇMEYİN: Sigara damar sertliği sürecini hızlandırır, kan basıncınızı ve kalp hızınızı artırır. Sigara veya tütün ürünleri kullanıyorsanız, bırakma konusunda yardım için doktorunuza danışın.



RUHSAL GERGİNLİKLE BAŞA ÇIKIN: Ruhsal gerginlik kalbinizi olumsuz etkiler. Stresi azaltma veya stresle başa çıkma yöntemleri geliştirin.



YETERLİ UYKU ALIN: Kaliteli uyku damarlarınızın ve kalbinizin kendini onarmasında önemli rol oynar. İhtiyaç duyulan uyku süresinin kişiden kişiye değişmekle birlikte günde ortalama 7-8 saat olması gerektiğini unutmayın.



 



kaynak:habertürk








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