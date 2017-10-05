Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti

Sağlığına Kavuşan İrem Derici, Berkay'la Birlikte Sahne Aldı

SAĞLIĞINA KAVUŞAN İREM DERİCİ, BERKAY'LA BİRLİKTE SAHNE ALDI

Geçirdiği rahatsızlık sonrası yoğun bakıma alınarak sevenlerini üzen İrem Derici, sağlığına kavuşur kavuşmaz Berkay'la birlikte sahne aldı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Sağlığına Kavuşan İrem Derici, Berkay'la Birlikte Sahne Aldı(9/10)5

Ünlü şarkıcı İrem Derici zehirlenmeyle hastaneye gelmiş, daha sonra da aşırı zayıflığı nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sağlığına kavuşan İrem, özlediği sahnelere geri döndü.

SEVENLERİYLE BULUŞTU

Sağlığına kavuşur kavuşmaz özlediği sahnelere geri dönen İrem Derici, sevenleriyle buluştu. Oldukça sağlıklı görünen Derici, hayranlarını da sevindirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sağlığına  Kavuşan  İrem  Derici  Berkay  La  Birlikte  Sahne  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER