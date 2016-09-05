

Eksikliği hafıza kaybına, çabuk yorulmaya, halsizliğe, görme bozukluğuna sebep olan B12 vitamini hayatımızda önemli bir yere sahip.







İzmir'de iç hastalıkları uzmanı Dr. Necdet Yetim, B12'nin yaşamsal öneme sahip vitaminlerin başında geldiğini, eksikliğinin pek çok hastalıkta görülen şikayetlere yol açtığını söyledi. Dr. Yetim, "Depresyon, anksiyete, sinirlilik, halüsinasyon görme, uyku bozuklukları, unutkanlık, hafıza kaybı gibi şikayetleriniz varsa kötü düşünmeden önce B12 düzeyinizi ölçtürün. Eksikse yerine koyun. B12 sağlığımızın regülatörüdür" dedi.







İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necdet Yetim, B12 eksikliğinin tehdit ettiği risk gruplarına uyarılarda bulundu. Dr. Yetim, özensiz ve bilinçsiz diyet yapanlarda, hayvansal gıdaları az tüketen, çeşitli mide ve bağırsak hastalığı, kanser diyabet gibi kronik hastalıkları olanlarda, alkol bağımlılarında, yoğun stres altında olanlarda, 50 yaşın üstündekilerde B12 eksikliği görüldüğünü söyledi. B12'nin, vücudumuzda hem yapıcı hem de fonksiyon düzenleyici olarak rol oynadığını hatırlatan Uzm. Dr. Yetim, bu vitaminin sağlık için önemini Bedeninde B12 vitamini olmayan bir kişinin yaşama olasılığı yoktur" cümlesiyle ifade etti. B12 vitamininin vücutta sentez edilemediğini, mutlaka dışarıdan alınması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Yetim, şöyle konuştu:







"Besinlerle alınan B12 vitamini mideye gelir. Mideden salgılanan bir enzim, besinlerdeki B12'yi açığa çıkarır ve ince barsaklardan emilecek hale getirir. Emildikten sonra kana geçer ve kan ile tüm bedene yayılır, kullanılacağı yerlerde tutulur, fazlası da karaciğerde depo edilir. Yeterli alınamadığı ve kandaki düzeyi azaldığı zamanlarda karaciğerdeki depodan kana verilerek denge sağlanır. Ortalama 1 yıl kadar besinlerle hiç B12 alınamazsa bile bu depo gereksinimi karşılayabilir. Bu nedenle belli bir süre B12 alınamazsa hemen eksiklik belirtileri ortaya çıkmaz. Çeşitli nedenlerle, uzun süre B12 alınamaması ya da az miktarda alınması vitamin eksikliğine neden olur. Ancak günümüzde B12 eksikliği, besinlerle alınamamasından çok, alındıktan sonra yeterli emilememesi sonucu meydana gelmektedir. Kandan direkt olarak B12 ölçümü yapılıp, eksik olup olmadığı kısa bir sürede anlaşılabilir."