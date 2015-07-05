

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketiciye güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla tarladan sofraya "gıda güvenirliği' için risk esaslı resmi kontrollerini sürdüren Bakanlık, bu kapsamda tüketiciye güvenilir gıda arzının sağlanması için bu yılın ilk 6 ayında 335 bin 68 denetim gerçekleştirdi.Buna göre 1 Ocak-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında, belli başlı ürün gruplarında süt ve süt ürünleri üreten işletmelere 8 bin 649, et ve et ürünleri üreten işletmelere 2 bin 531, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işletmelere 16 bin 834 denetim ve unlu mamuller üreten işletmelere 9 bin 620 denetim düzenlendi.



Ayrıca, şekerleme üreten işletmelere 872, pastacılık ürünleri üreten işletmelere 8 bin 540 denetim gerçekleştirildi. Gıda takviyeleri grubunda ise yapılan bin 799 denetimden 72 firmaya idari para cezası uygulandı.



Gıda üretim yerlerine ülke genelinde toplam 67 bin 731 denetim yapılırken 2 bin 108 adet idari para cezası kesildi. Gıda toplu tüketim yerlerinde 121 bin 372 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda bin 260 işletmeye idari para cezası uygulanarak, 6 işletme hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.Gıda satış yerlerine ise 145 bin 965 denetim yapılarak bu denetimler sonucunda 2 bin 7 adet idari para cezası uygulanırken, 11 işletme hakkında ise suç duyurusu yapıldı.



Böylece toplam gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde bu yılın ilk 6 ayında 335 bin 68 denetim yapılırken, 5 bin 375 adet idari para cezası uygulandı. Ayrıca 49 firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu denetimlerde kesilen idari para cezasının toplam tutarı ise 27 milyon 580 bin 326 lira oldu.



Bakanlık 74 firmayı teşhir etti



Açıklamaya göre gıda güvenilirliği konusunda hassasiyetle denetimlerini sürdüren Bakanlık 2015 yılı içerisinde denetimler sonucunda taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda üreten ve ithal eden firmalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adını ve ürün adını kamuoyuna açıkladı. Bu kapsamda, bu yıl içerisinde 74 firmanın 79 parti ürün taklit-tağşiş kapsamında,16 parti ürün ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç etkin maddesi bulunduğu için açıklandı.



Ramazanda denetimler artırıldı



Bakanlığın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan kontrol planı ve ihbar, şüphe, şikayet gibi denetim programlarına ek olarak Ramazan ayında üretim, toplu tüketim ve satış yerlerine başta ramazan kumanyaları ve iftariyelikler olmak üzere gıda denetimleri sıklaştırıldı.Buna göre 12 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinde 3 bin 13, unlu ürünler üretim ve satış yerlerinde 4 bin 927, şekerleme satış yerlerinde 181, pastacılık ürünlerine ait iş yerlerinde 914, toplu tüketim ve satış yerlerinde 28 bin 304 olmak üzere ülke genelinde toplam 37 bin 339 adet denetim yapıldı.Söz konusu denetimler sonucunda toplam 327 adet idari para cezası kesilirken, cezaların toplamı 1 milyon 203 bin 567 lirayı buldu.



Açıklamada, "Denetimler yoğunlaştırılmış bir şekilde devam etmekte olup tüketiciler; gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayet için 7 gün 24 saat aralıksız hizmet veren 174 Alo Gıda Hattı'na veya bulundukları illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine başvurabilirler" ifadelerine yer verildi.