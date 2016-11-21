

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimine katılacak merkez sağ adayın belirlenmesi için düzenlenen ön seçimin ilk turunu büyük bir sürpriz yaparak, eski başbakanlardan François Fillon kazandı. Türkiye'nin AB üyeliğine yıllardır karşı çıkan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise kendi döneminde başbakanlık yapan Fillon'un kazandığı seçimde üçüncü oldu ve ikinci tura kalamadan elendi. Ön seçimde, yine eski başbakanlardan Alain Juppe ilk turu ikinci sırada bitirdi.







Fillon ön seçimde oyların yüzde 44'ten fazlasını alarak, yüzde 28 oy alan Juppe'yi geçti. Sarkozy'nin oy oranı ise yüzde 21'de kaldı.







İlk tur öncesi son haftaya kadar fazla şans tanınmayan Fillon, seçmenlerine yaptığı teşekkür konuşmasında, "Gururla dik duran bir ülkeyi kimse durduramaz. Beş yıldır süren başarısız sosyalist iktidar dönemine artık son verilmesi gerekir" dedi.







kaynak:hürriyet