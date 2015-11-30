

Göçmen karşıtı aşırı sağcı parti Kuzey Ligi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini, zirvenin ardından mikroblog sitesi Twitter'dan şu iletiyi paylaştı: “Göçmenler için Avrupa'dan Türkiye'ye 3 milyar euro'luk bir hediye. Bazıları da aynı Türkiye'nin AB'ye girmesini istiyor. Onlar giriyorsa BİZ ÇIKALIM.”







Daha önce de birçok kez Türkiye'nin AB üyeliğine karşı açıklamalar yapmış olan Salvini'nin bu mesajına onlarca yorum geldi. Salvini'yi savunanlar kadar karşı çıkanlar bulunurken, Twitter'daki dikkat çeken bazı tepkiler şöyle oldu:



“Türkiye AB'ye girerse, ben kesinlikle gidiyorum. Rusya'ya taşınıp, dilenmeye başlarım. Anlamadım, 2 milyon Suriyelinin buraya gelmesini mi tercih ediyorsunuz? Bu parayı, onlar orada kalsın diye ödüyoruz, uyanın.”







“Hayır, Türklere hayır. Hangi sapık kafalar bu fikirleri doğuruyor? Onlar giriyorsa biz çıkalım. Haklısın Kaptan.”







“Türkiyeli ya da Türkiyesiz zaten AB'den derhal çıkmamız lazım.”







“İğrenç adam sen çık.”