

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Ege kıyıları dışındaki tüm bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.



Hava sıcaklığı, ülke genelinde azalırken mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek.



Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun batısında güneyli, akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek.