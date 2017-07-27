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Sağanak yağışı fırsat bilen gençler deniz botuyla keyifli anlar yaşadı

SAĞANAK YAĞIŞI FIRSAT BİLEN GENÇLER DENİZ BOTUYLA KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

İstanbul'u etkisi altına alan yağış kimine eziyet olurken, kimine ise eğlence oldu. Sahille denizin birleşmesini fırsat bilen iki kafadar, aldıkları deniz yatağıyla yol üzerinde yüzüp balık tuttu.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 23:50
Puan Ver : Sağanak Yağışı Fırsat Bilen Gençler Deniz Botuyla Keyifli Anlar Yaşadı(10/10)6

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına fırtına ve yoğun sağanak, birçok evi ve iş yerini yerle bir ederken yolları, caddeleri göle çevirdi. Bu yağışı fırsat bilen iki arkadaş, deniz yatağı ve deniz botuyla yol üstünde yüzerek ilginç görünütler oluşturdu. Gençlerden birinin balık tutması ise olayı daha da keyifli hale dönüştürdü.

YOLLAR VE SAHİL BİRLEŞTİ

Yoğun yağışlar sahil bölgesini fazlaca etkilerken, yollar ve sahil birleşti. Birçok insanın korkutan bu olay ise bazılarına eğlence olarak geldi.

YOLDA OLUŞAN GÖLDE YÜZMEYE BAŞLADILAR

Bu olayı eğlenceye çeviren iki kafadar, deniz yataklarını ve botlarını alarak yolda oluşan gölde yüzmeye başladı.

OLTASIYLA BALIK AVLAMAYA ÇALIŞTI

Trafikte seyir halindeki araçların hayretlerle izlediği gençlerden bir tanesi yüzdüğü deniz botunun içerisinde elinde oltayla balık avlaması ise görenleri güldürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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