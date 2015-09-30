Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda evi su bastı, Sapanca-Kocaeli karayolu ulaşıma kapandı.



Sağanak ve fırtına akşam saatlerinde kent merkezi ile ilçelerde etkili oldu. Yağışın etkisini artırması nedeniyle Beşköprü kavşağı D-100 karayolu bağlantısında oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı ekiplerin tıkanan rögarları açma çalışmaları devam ediyor.



Sapanca ilçesinde ise yağış sonrası taşan dereler sebebiyle Dibektaş, Kurtköy, Ünlüce, Göl, Yeni mahallelerindeki çok sayıda evi su bastı. Sapanca Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla dere yataklarını açmak için çalışmalarını gece boyu sürdürdü. AFAD ekipleri ise su baskını sebebiyle evlerinde mahsur kalan 20 vatandaşı kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.