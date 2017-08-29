SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA BAŞLADI, TAKSİM'DE ARABALAR SÜRÜKLENDİ
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yapılan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından saat 17.00'den itibaren iki yakada da yağış etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle bazı yollar dereye dönerken sürücüler de zor anlar yaşadı.
RÜZGAR TAKSİLERİ SÜRÜKLEDİ
Taksim'de fırtınanın etkisiyle taksiler sürüklendi. Dehşet veren o anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.
TRAMVAY SU ALDI
Kabataş - Bağcılar Tramvay yolu ise tamamen sular altında kaldı. Tramvaylar raylardaki su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: haberinburada
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