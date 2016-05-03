

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Çorum, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Van, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gündüz Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda biraz artacağı, yağışla birlikte batı bölgelerimizde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), yarın Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.