O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI


SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:21
Puan Ver : Sağanak Yağış Uyarısı(9/10)9


Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Çorum, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Van, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gece saatlerinde İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gündüz Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğusunda biraz artacağı, yağışla birlikte batı bölgelerimizde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa), yarın Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.








Etiketler: Sağanak  Yağış  Uyarısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER