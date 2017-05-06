SAĞANAK YAĞIŞ TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, İzmir, Muğla ve Gümüşhane dışında tüm yurdun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Tunceli, Diyarbakır'ın kuzey ve Balıkesir'in doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın doğusunda yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor.
kaynak:yenişafak
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