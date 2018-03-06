SAĞANAK YAĞIŞ, FIRTINA İSTANBUL'A TEKRAR DÖNÜYOR
Meteoroloji, İstanbul için uyarıda bulundu. Pazar günü etkisini gösteren yağış, perşembeden itibaren fırtınayla birlikte tekrar bastıracak.
Meteoroloji'den İstanbullulara kritik bir uyarı daha geldi. 4 Mart Pazar günü aniden bastıran kuvvetli sağanak yağışlar İstanbul'a tekrar geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için 5 günlük hava tahminine göre 8 Mart Perşembe günü fırtına ve yağış kapıda.
TÜRKİYE GENELİ SAĞANAK YAĞIŞLI OLACAK
Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.
KUZEYDE SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
GÜNEYDEN RÜZGAR GELİYOR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara'nın güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 13
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 21
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 23
Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8
Diyarbakır: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar