

ÇANAKKALE'de, etkili olan gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentteki birçok cadde ve sokak sular altında kaldı, sürücüler ve çok sayıda kişi zor durumda kaldı.



Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda Çanakkale'de kar yağışı beklenirken, gece saatlerinde yağmur başladı. Günlerden bu yana kentte sıfırın altına düşen soğuklarla mücadele etmek zorunda kalan Çanakkaleliler, gece yarısı etkili olan sağanak nedeniyle zor durumda kaldı. 1 aralıksız etkili olan şiddetli sağanak yağış cadde ve sokaktaki rögarlarların tıkanmasına neden olunca kent merkezinde su baskınları görüldü. Atatürk Caddesi ve buradaki Polis Lojmanları Bahçesi, İnönü Caddesi'ndeki Orduevi Kavşağı, Atatürk Caddesi üzerindeki Stadyum Kavşağı, Barbaros Mahallesi'ndeki Aziziye Caddesi başta olmak üzere birçok yerde su birikintileri oluştu. Bu noktalarda sürücüler yolu göremedikleri için güçlükle ilerleyebildi. Evlerine gitmek isteyen yayalar ise suyla dolan cadde ve sokaklardan geçemedi.