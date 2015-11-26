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sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

SAĞANAK NEDENİYLE BAZI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Caddelerdeki su birikintisi - İtfaiye ekiplerinin su baskınlarına müdahale etmesi - Su baskını yaşanan ev ve iş yerleri İzmir'de sağanak- Şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı İzmir'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:18
Puan Ver : Sağanak Nedeniyle Bazı Ev Ve İş Yerlerini Su Bastı(7/10)4


Caddelerdeki su birikintisi - İtfaiye ekiplerinin su baskınlarına müdahale etmesi - Su baskını yaşanan ev ve iş yerleri İzmir'de sağanak- Şiddetli yağmur nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı İzmir'de, gece saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Gece yarısından sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.İtfaiye ekipleri, bazı cadde ve sokaklarda sağanak sebebiyle yaşanan kanal baskınlarına müdahale etti. Birçok ilçede ev ve iş yeri sular altında kaldı. Her yağmurda sular altında kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti.








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