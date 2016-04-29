

Varto ilçesine bağla Teknedüzü Köyü ve kırsalında 6 Nisan'da 49'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcılığı ve muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce düzenlenen 'Şehit Piyade Uzman Çavuş Suat Ocak-56' adlı operasyonda sağ yakalanan ve başına 1 milyon lira ödül konulan PKK'lı terörist Mehmet Hayme ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Dönemin Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı vekilliği ile Bingöl İl Jandarma Komutanlığı arasındaki yazışmalarda, PKK'lı Hayme'nin daha önce iki çatışmada öldürüldüğü belirtilerek ailesine 2 cenaze verildiği anlaşıldı. Bura göre Bingöl Yedisu kırsalında 2001'de çıkan ve 20 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada öldürülenlerden birinin, 1999'da 17 yaşındayken örgüte katılan Mehmet Hayme olduğu belirtilerek ailesine bir cenaze teslim edildi. Aile teşhis yapmadan cenazeyi Diyarbakır'da defnettikten 6 ay sonra Hayme'nin çatışmadan sağ çıktığı belirlendi.