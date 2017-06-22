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safranbolu belediye başkanı görevden alındı

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı Necdet Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Başkan Aksoy'un, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alındığı öğrenildi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 15:12
Puan Ver : Safranbolu Belediye Başkanı Görevden Alındı(9/10)9




Yeni kararname ile Safranbolu'ya Kaymakam olarak atanan Fatih Ürkmezer'in aynı zamanda belediyeye kayyım olarak atanacağı da öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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