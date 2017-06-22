SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Karabük'ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı Necdet Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Başkan Aksoy'un, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden alındığı öğrenildi.
Yeni kararname ile Safranbolu'ya Kaymakam olarak atanan Fatih Ürkmezer'in aynı zamanda belediyeye kayyım olarak atanacağı da öğrenildi.
kaynak:sabah
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