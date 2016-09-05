

Safra kesesi taşını hafife almayın hakkındaki son gelişmeler ve detaylar yazımızın devamında.



Türk Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Kadir Bal, 60 yaş üzerindeki insanların yaklaşık üçte birinde safra kesesinde taş veya çamur saptandığını belirterek, safra taşlarının safra kesesi, safra yolu ve pankreas iltihabıyla kanser gibi