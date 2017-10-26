SAFKAN ARAP ATI ONURLUEFE 300 BİN LİRAYA SATILDI
Safkan Arap atı yetiştiriciliği yapan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün elit taylarından "Onurluefe", düzenlenen son açık artırmada 300 bin liraya satıldı.
Damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretiminde öncü olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, safkan Arap atı yetiştiriciliğini de Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu tarım işletmelerinde sürdürüyor. Her yıl ortalama 240 baş safkan Arap tayını yarış sahalarına sunan TİGEM, bu sene yapılan son tay satışında, Sultansuyu İşletmesine ait 10 baş erkek elit tayın satışını gerçekleştirdi.
AÇIK ARTIRMADA TOPLAM 1,5 MİLYON LİRA HASILAT ELDE EDİLDİ
Açık artırma usulüyle satılan elit taylar ortalama 153 bin liradan alıcı buldu. En yüksek fiyatla satılan tay olan "Onurluefe", 300 bin lira karşılığında Mozaik AŞ tarafından alındı. Açık artırmada toplam 1 milyon 530 bin lira hasılat elde edildi.
BU YIL YAPILAN SATIŞLARIN TOPLAM GELİRİ 16,7 MİLYON LİRA
TİGEM her yıl 4 kez koşu tayı, 3 kez de elit tay olmak üzere 7 safkan Arap tayı satışı gerçekleştiriyor. Kurumun bu sene yapılan koşu-elit tay satışları toplam geliri 16 milyon 742 bin lira oldu.
Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu olmak üzere üç işletmeye ait 4 ihalede, toplam 206 baş tayın satışından 9 milyon 447 bin lira gelir elde edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Yeni Yıl Öncesinde Piyasa Hareketlendi! 2,5 Milyar Liralık Ciro Bekleniyor
- Yeni Emlak Taslağı Hayata Geçiyor! Komisyon Yüzde 3'te Sabitlenecek
- Cam Filmine Işık Geçirgenliğinin Yüzde 70 Olması Şartıyla İzin Verilecek
- Suriye'deki Teröristleri Türkiye Üzerinden Avrupa'ya Geçiren Kaçakçılar Tarife Değiştirdi
- İstanbul'a 5 Bin Yeni Polis Ve Bekçi Alınacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar