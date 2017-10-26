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Safkan Arap Atı Onurluefe 300 Bin Liraya Satıldı

SAFKAN ARAP ATI ONURLUEFE 300 BİN LİRAYA SATILDI

Safkan Arap atı yetiştiriciliği yapan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün elit taylarından "Onurluefe", düzenlenen son açık artırmada 300 bin liraya satıldı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 14:20
Puan Ver : Safkan Arap Atı Onurluefe 300 Bin Liraya Satıldı(8/10)4

Damızlık hayvan yetiştiriciliği ve sertifikalı tohumluk üretiminde öncü olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, safkan Arap atı yetiştiriciliğini de Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu tarım işletmelerinde sürdürüyor. Her yıl ortalama 240 baş safkan Arap tayını yarış sahalarına sunan TİGEM, bu sene yapılan son tay satışında, Sultansuyu İşletmesine ait 10 baş erkek elit tayın satışını gerçekleştirdi.

AÇIK ARTIRMADA TOPLAM 1,5 MİLYON LİRA HASILAT ELDE EDİLDİ

Açık artırma usulüyle satılan elit taylar ortalama 153 bin liradan alıcı buldu. En yüksek fiyatla satılan tay olan "Onurluefe", 300 bin lira karşılığında Mozaik AŞ tarafından alındı. Açık artırmada toplam 1 milyon 530 bin lira hasılat elde edildi.

BU YIL YAPILAN SATIŞLARIN TOPLAM GELİRİ 16,7 MİLYON LİRA

TİGEM her yıl 4 kez koşu tayı, 3 kez de elit tay olmak üzere 7 safkan Arap tayı satışı gerçekleştiriyor. Kurumun bu sene yapılan koşu-elit tay satışları toplam geliri 16 milyon 742 bin lira oldu.

Anadolu, Karacabey ve Sultansuyu olmak üzere üç işletmeye ait 4 ihalede, toplam 206 baş tayın satışından 9 milyon 447 bin lira gelir elde edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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