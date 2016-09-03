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safiye soyman'ın üzüntüden şekeri fırladı

SAFİYE SOYMAN'IN ÜZÜNTÜDEN ŞEKERİ FIRLADI

Candan Erçetin'e birlikte selfie çekme teklifinde bulunan ancak, "Hayır. Ben anne-babamla bile selfie çektirmem" yanıtı alan Safiye Soyman'ın bu duruma çok üzüldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 03 Eylül 2016, 11:03
Puan Ver : Safiye Soyman'ın Üzüntüden Şekeri Fırladı(5/10)5


Ünlü sanatçının yakın bir dostu, "Safiye dünyanın en şeker, en mütevazı ve sevecen insanıdır. Candan'ın tavrı karşısında o kadar üzüldü ki, şekeri fırladı. İnanır mısınız, iki gün evde yattı. Hâlâ kendine gelemedi. Candan'ın tavrını anlamakta epey güçlük çekti" dedi.








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