Candan Erçetin'e birlikte selfie çekme teklifinde bulunan ancak, "Hayır. Ben anne-babamla bile selfie çektirmem" yanıtı alan Safiye Soyman'ın bu duruma çok üzüldüğü ortaya çıktı.



Ünlü sanatçının yakın bir dostu, "Safiye dünyanın en şeker, en mütevazı ve sevecen insanıdır. Candan'ın tavrı karşısında o kadar üzüldü ki, şekeri fırladı. İnanır mısınız, iki gün evde yattı. Hâlâ kendine gelemedi. Candan'ın tavrını anlamakta epey güçlük çekti" dedi.