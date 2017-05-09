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safari gömlekli bir subay halka ateş ediyordu

SAFARİ GÖMLEKLİ BİR SUBAY HALKA ATEŞ EDİYORDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam etti.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 17:40
Puan Ver : Safari Gömlekli Bir Subay Halka Ateş Ediyordu(7/10)5


Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık kursiyer İdris Akbıyık, Genelkurmay Başkanlığı karargahında darbeci bir subayın halkın üzerine ateş ettiğini söyledi.



Darbe girişiminin yaşandığı akşam Üsteğmen Ahmet Önder Biberoğlu'nun herkesin silahını alarak toplanma alanına gelmesi için emir verdiğini söyleyen Akbıyık, kendisi gibi alana ilk gelen kursiyerlerden bir grup oluşturularak, nizamiyeye gönderildiğini belirtti.



Akbıyık, "Tanımadığım bir subay savaş durumunda olduğumuzu, kışla emniyeti alacağımızı söyledi. Bulunduğumuz yeri helikopter bombaladı. Büyük çapta bir terör saldırısı olduğunu düşündük." dedi.



Daha sonra tören alanına getirildiklerini, burada rastgele gruplar oluşturarak helikoptere bindirildiklerini anlatan Akbıyık, yine tanımadıkları bir subayın Genelkurmay karargahında olduklarını, burada güvenlik önlemi alacaklarını söylediğini bildirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Safari  Gömlekli  Bir  Subay  Halka  Ateş  Ediyordu    haber

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