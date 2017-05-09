

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık kursiyer İdris Akbıyık, Genelkurmay Başkanlığı karargahında darbeci bir subayın halkın üzerine ateş ettiğini söyledi.







Darbe girişiminin yaşandığı akşam Üsteğmen Ahmet Önder Biberoğlu'nun herkesin silahını alarak toplanma alanına gelmesi için emir verdiğini söyleyen Akbıyık, kendisi gibi alana ilk gelen kursiyerlerden bir grup oluşturularak, nizamiyeye gönderildiğini belirtti.







Akbıyık, "Tanımadığım bir subay savaş durumunda olduğumuzu, kışla emniyeti alacağımızı söyledi. Bulunduğumuz yeri helikopter bombaladı. Büyük çapta bir terör saldırısı olduğunu düşündük." dedi.







Daha sonra tören alanına getirildiklerini, burada rastgele gruplar oluşturarak helikoptere bindirildiklerini anlatan Akbıyık, yine tanımadıkları bir subayın Genelkurmay karargahında olduklarını, burada güvenlik önlemi alacaklarını söylediğini bildirdi.







kaynak:milliyet