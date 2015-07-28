ŞAFAK OPERASYONUNDA 30 GÖZALTI!
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı yaklaşık 100 polis, 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, yasa dışı eylemlere katıldıkları öne sürülen 30 kişiyi gözaltına alındı. Adli Tıp'ta sağlık kontrolünden geçirilen 30 kişi, sorgulanmak için emniyete götürüldü.
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