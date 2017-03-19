ŞAFAK OPERASYONU: 39 GÖZALTI
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda sabah erken saatte 130 adrese, eş zamanlı baskınlar yaptı. Terörle Mücadele ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda; kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 39 kişi yakalandı.
kaynak:sozcu
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