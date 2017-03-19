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ŞAFAK OPERASYONU: 39 GÖZALTI


ŞAFAK OPERASYONU: 39 GÖZALTI
Tarih : 19 Mart 2017, 12:54
Puan Ver : Şafak Operasyonu: 39 Gözaltı(9/10)6


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda sabah erken saatte 130 adrese, eş zamanlı baskınlar yaptı. Terörle Mücadele ve Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda; kaçakçılık, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 39 kişi yakalandı.



 



 



 



 



kaynak:sozcu








Etiketler: Şafak  Operasyonu  39  Gözaltı    haber

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