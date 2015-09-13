

Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Türk işçilerin kaçırılması suçtur. Böyle bir eylem insanlık ve İslami açıdan utanç verici bir davranıştır. Kaçırılma sebebi ne olursa olsun siyasi, mali veya başka bir sebeple her kim tarafından yapılmışsa bizzat kendim, barış ve İslam severler adına, bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.