SADR'DAN TÜRK İŞÇİLER İÇİN FLAŞ ÇAĞRI
Iraklı Şii din adamı Mukteda es-Sadr, 18 Türk işçisinin kaçırılmasını terör örgütü IŞİD'in yaptığı eylemlere benzeterek, işçilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Sadr'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Türk işçilerin kaçırılması suçtur. Böyle bir eylem insanlık ve İslami açıdan utanç verici bir davranıştır. Kaçırılma sebebi ne olursa olsun siyasi, mali veya başka bir sebeple her kim tarafından yapılmışsa bizzat kendim, barış ve İslam severler adına, bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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